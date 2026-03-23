Юрист рассказал, когда можно сдавать ипотечное жилье

Сдавать квартиру, купленную в ипотеку, законом не запрещено, хотя многие россияне ошибочно полагают иначе. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший преподаватель РЭУ имени Плеханова Ольга Чирикова.

Согласно Гражданскому кодексу и закону об ипотеке, собственник не теряет права пользоваться жильем и извлекать из него доход.

Вопрос о согласии банка регулируется отдельно. Но если срок аренды не превышает срок кредитования, а жилье используется по назначению, формально разрешение кредитора не требуется.

«Более того, условия договора, которые полностью лишают собственника права пользоваться жильем по назначению, признаются ничтожными», — утверждает Чирикова.

Однако, юрист предупредила, что банки часто прописывают в договорах индивидуальные условия, требующие уведомления или одобрения сделки.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил пересмотреть условия семейной ипотеки, сделав ее доступной для семей с детьми от семи до 16 лет.