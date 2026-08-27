Юрист рассказал, какие сделки должника могут оспорить при банкротстве

Юрист Русяев: при банкротстве сделку с близкими родственниками могут оспорить

Сделку между родственниками могут признать незаконной, если кредитор или арбитражный управляющий выявит ее в преддверии банкротства. Об этом агентству «Прайм» рассказал основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Признание контрагента заинтересованным лицом включает презумпцию: осведомленность о цели причинения вреда кредиторам предполагается. Знание теперь не доказывают, его опровергают», — сказал юрист.

Он пояснил, что суд выяснит, где покупатель взял деньги, проверит соответствие цены имущества рыночной стоимости, а также и то, кто фактически им пользовался после отчуждения. Если квартира была подарена близким родственникам незадолго до банкротства, то эту сделку кредитор может оспорить как неравноценную.

Русяев добавил, что опровергнуть подозрения можно, если представить подтверждающие документы. В их числе кредитный договор, выписки покупателя о доходах, налоговая декларация и отчет оценщика. Важна и хронология: когда именно состоялось отчуждение имущества.

Ранее юрист Александр Манько предупредил, что процедура банкротства испортит кредитную историю на пять лет и потребует серьезных финансовых вложений.