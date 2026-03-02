Юрист Манько отметил, что процедура банкротства портит кредитную историю на пять лет

В 2025 году количество россиян, признанных банкротами, достигло 568 тысяч, что на треть больше по сравнению с предыдущим годом. Многие принимают решение о банкротстве по рекомендации специалистов, которые обещают легкое списание долгов. Однако юрист Александр Манько в интервью для «Абзаца» рассказал о скрытых рисках этой процедуры.

Манько подчеркнул, что банкротство требует значительных финансовых затрат. Необходимо оплатить госпошлину, различные справки, публикации в Госреестре и газете «Коммерсантъ», а также услуги финансового управляющего. Минимальные расходы составляют около 50 тысяч рублей, а с привлечением юристов сумма может увеличиться втрое.

Во время процедуры банкротства суд может изъять и продать имущество должника, включая автомобиль, квартиру и дорогую технику. Исключение составляет мебель, личные вещи и единственное жилье. Все расходы в этот период должны быть согласованы с финансовым управляющим. Процесс может затянуться на несколько лет, и все это время действует запрет на выезд за границу.

Суд может отказать в банкротстве, если посчитает, что доходы должника достаточны для погашения долгов. За три года до подачи заявления о банкротстве все сделки будут тщательно проверены — например, продажа дачи родственникам может быть расценена как попытка увода имущества.

Последствия банкротства ощущаются годами: кредитная история испорчена на пять лет, получить заем становится сложнее и дороже. В течение трех лет нельзя занимать руководящие должности, а индивидуальные предприниматели лишаются своего статуса и могут зарегистрироваться вновь только через пять лет, подчеркнул эксперт.