Юрист рассказал, какие подарки облагаются налогом

Дарение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг не будет облагаться налогом, если их получили от членов семьи или близких родственников, а вот в остальных случаях придется заплатить налог на доход физических лиц (НДФЛ). Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«Уплатить налог на доходы физических лиц потребуется при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся членами семьи или близкими родственниками», — отметил он.

Хаминский предупредил, что работодателю, желающему вручить сотруднику подарок стоимостью более трех тысяч рублей, придется заключить договор дарения в письменной форме. Кроме того, если суммарная стоимость врученных работнику подарков превысит четыре тысячи рублей за налоговый период, то организация обязана удержать с них НДФЛ и перечислить в бюджет.

Существует и ограничения, касающиеся предельной стоимости подарков для работников образования и здравоохранения, а также соцработников, госслужащих и сотрудников Банка России.

Ранее юрист Станислав Трунов рассказал, что супругам не нужно платить налог на подарки, несмотря на его стоимость.