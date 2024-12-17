Юрист Трунов рассказал, что супругам не нужно платить налоги на подарки

Для государства люди, не состоящие в официальном браке, являются чужими по всем параметрам. О бюрократических преимуществах женитьбы рассказал юрист Станислав Трунов в беседе с « ТСН24 ».

Специалист отметил, что информацию о человеке, попавшем в реанимацию или правоохранительные органы, предоставят только лишь официальной жене или мужу. Кроме того, супругам не нужно платить налог на подарки, несмотря на стоимость презента.

Рожденный в официальном браке ребенок, автоматически записывается на мужа, при сожительстве необходимо пройти процедуру признания отцовства. В браке также формируется общее имущество и долги, добавил Трунов.