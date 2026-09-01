Юрист рассказал, как вернуть деньги за подписку без уведомления

Если вам оформили платную подписку без вашего четкого согласия или без уведомления, можно обратиться за возвратом денег в службу поддержки сервиса. Об этом 360.ru рассказала основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

Она отметила, что неправомерность списания придется доказывать. Как правило, никаких скриншотов у клиента нет, так что предоставить доказательства бывает сложно.

«Иногда я рекомендую клиентам просто пройти еще раз эту всю цепочку, чтобы сделать скриншоты. Можно дойти до самого конца, но постараться, чтобы деньги опять не списали», — указала Зайцева.

Куда еще можно обратиться, если вы не оформляли подписку, но потеряли деньги, и как в России защищают права пользователей платных цифровых сервисов — в материале 360.ru.