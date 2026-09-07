Юрист раскрыл россиянам, как опаздывать на работу без штрафов

Начальник не в праве уволить сотрудника за опоздание, если у него есть веские обстоятельства не прийти на работу вовремя. Прийти позже можно и по предварительной договоренности с работодателем, рассказал РИА «Новости» юрист Александр Южалин.

Никакого перечня уважительных причин в российском законодательстве нет. Однако чаще всего таковыми признают сразу несколько распространенных поводов.

Штрафа не будет, если работник докажет — прийти вовремя не удалось из-за обстоятельств непреодолимой силы. Трактовка этой категории широка, от поломки транспорта до плохой погоды или чрезвычайного происшествия.

Оправдаться за опоздание можно и визитом к врачу. Легитимным поводом для задержки считается также исполнение государственных обязанностей. Как отметил юрист, во всех случаях работодателя лучше предупредить заранее.

Уважительная ли причина опоздания, решает сам начальник. Однако, если работник с его мнением не согласен — он в праве обратиться в суд.

Юрист Южалин предупредил и о том, что регулярные задержки работодатель вряд ли будет терпеть. У него есть право уволить человека, который не исполняет возложенные на него обязанности. Положение осложнит и неснятное дисциплинарное взыскание.

Это один из трех видов санкций, которые работодатель вообще может применить к сотруднику. Другие два — замечание и увольнение. При этом компания по закону обязана запросить у работника письменное объяснение перед наложением любого взыскания.