Россиян предупредили о санкциях за опоздания на работу

Работодатель вправе применить дисциплинарные меры к сотруднику, который опаздывает на работу. Например, сделать замечание. Об этом РИА «Новости» рассказала доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

Если работник будет регулярно нарушать режим, то работодатель может расторгнуть с ним трудовой договор, написало URA.RU.

«За опоздание на работу, например на 15 минут, к работнику может быть применено одно из дисциплинарных взысканий: замечание, выговор или увольнение», — отметила Долотина.

По ее словам, увольнение возможно только при систематических опозданиях.