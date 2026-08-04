Юрист раскрыл, как часто и надолго можно выходить на перекур на работе

Длительность и частота перекуров на работе определяет работодатель, в Трудовом кодексе России нет такого регламента. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Трудовой кодекс РФ не устанавливает специальных норм для „перекуров“ — ни по количеству, ни по длительности. Этот вопрос полностью отнесен к компетенции работодателя и регулируется внутренним трудовым распорядком организации», — отметил юрист.

Работодатель самостоятельно определяет время перекура, а также технические перерывы или время на проветривание. Работник имеет право использовать для перекура обеденный или любой другой предоставленный перерыв.

«Выход на перекур в рабочее время, не отнесенное к перерывам, может быть квалифицирован как нарушение трудовой дисциплины с применением дисциплинарных взысканий», — подчеркнул Южалин.

Работодатель вправе не оплачивать неотработанное время, если сотрудник использовал его для длительных перекуров, рассказала ранее преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева.