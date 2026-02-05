Россиян предупредили об опасности частых перекуров и чаепитий на работе

Работодатель вправе не оплачивать неотработанное время, если сотрудник использовал его для длительных перекуров. Об этом рассказала ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени», — сказала Голубева.

Она объяснила, что Трудовой кодекс РФ определяет виды перерывов, которые могут длиться от 30 минут до двух часов. Конкретное время указывается в правилах внутреннего распорядка или трудовом договоре.

Работник может распоряжаться своим перерывом по своему усмотрению. Но предоставлять перекуры работодатель не обязан. Он даже может запретить курение или ограничить время и место для него, подчеркнула Голубева.

По словам эксперта, сотрудники должны следовать правилам внутреннего трудового распорядка. Частые и длительные перекуры вне обеденного времени могут рассматриваться как нарушение этих правил.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин предупредил, что курение в неположенном месте в рабочее время чревато штрафом или увольнением. Работодатель формально не вправе запретить курение, но по закону курить можно только в специально отведенных местах. Если таких мест нет, курить на рабочем месте нельзя.