Юрист предупредил об уголовной ответственности за празднование Масленицы

Юрист Балакаев: сжигание чучела на Масленицу может обернуться штрафом и арестом

Празднование Масленицы может привести не только к штрафам и уголовному делу. Об этом изданию «Постньюс» сообщил юрист Виктор Балакаев.

Правозащитник объяснил, что сжигание чучела в неположенном месте стало одним из самых частых нарушений.

В ряде регионов в феврале–марте может действовать особый противопожарный режим, при котором открытый огонь нельзя разводить даже на дачных участках.

В Москве запретили мероприятия с открытым огнем на озелененных территориях. Эти правила действуют во всей России, нарушение грозит штрафами до 30 тысяч рублей, напомнил он.

Кроме того, Масленицу нельзя использовать как повод для символических действий или иных акций. Судебная практика показывает, уточнил Балакаев, что поджоги в публичных местах могут расценить как мелкое хулиганство, а в некоторых случаях — как уголовное преступление.

