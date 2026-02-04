Сегодня 04:30 Масленица без последствий: как насладиться блинами и сберечь ЖКТ Нутрициолог Войтович рассказала, как приготовить полезные блины на Масленицу 0 0 0 Фото: Выпекание блинов к Масленице / Медиасток.рф Эксклюзив

С 16 по 22 февраля россияне будут отмечать масленичную неделю. В это время принято печь блины с различными начинками, угощать ими близких, ходить в гости и устраивать застолья. Сколько блинов в день можно съесть без вреда для организма, какой рецепт выбрать и какие начинки будут не только вкусными, но и безвредными, выяснил 360.ru.

Польза блинов Несмотря на очевидный факт, что блины — калорийное блюдо, они все же могут быть полезными, рассказала 360.ru интегративный нутрициолог, коуч и член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Наталья Войтович. «Блины — в первую очередь, источник энергии за счет большого количества углеводов. Если добавлять в тесто яйца и молоко, это еще и источник белка и кальция», — объяснила специалист. Блины ассоциируются с чем-то радостным и солнечным, служат в масленичную неделю источником положительных эмоций, что тоже нужно учитывать. Кроме того, это теплая пища, которая особенно важна зимой. Холодные перекусы замедляют пищеварение, ухудшают его, в то время как теплая еда лучше усваивается.

Фото: Выпекание блинов к Масленице / Медиасток.рф

Сколько блинов в день можно есть Один-два блина никому не навредят, если у человека нет проблем с ЖКТ, заверила нутрициолог. «Три-четыре блина — в принципе, хороший вариант, если есть их с „хорошим“ топингом, без тяжелых начинок», — уточнила Войтович. Если же съесть три-четыре блина на завтрак, затем столько же на обед и ужин, пользы от таких перекусов, конечно, не будет. Полезный рецепт блинов — миф или реальность? Нутрициолог посоветовала готовить блины на пшеничной цельнозерновой муке, так как в цельном зерне сохраняются полезные свойства. В очищенном зерне почти нет витаминов, клетчатки, минералов. «Еще я могу миксовать разные виды муки, например рисовую, гречневую, овсяную. Пшеничную цельнозерновую тоже можно использовать», — порекомендовала Войтович.

Фото: Масленица в Истре / Медиасток.рф

Жарить лучше не на рафинированном растительном масле, а на кокосовом — оно более полезное и оказывает противовоспалительное действие. Нужно следить, чтобы блины не подгорали и не были слишком жирными. Если у человека лактазная недостаточность (неспособность организма расщеплять молочный сахар), проблемы с ЖКТ, акне или другие недуги, молоко легко можно заменить на воду, а яйца лучше вовсе не использовать. «Я добавляю в блины цельнозерновую муку из зеленой гречки — она обладает слизеподобной консистенцией, это позволяет заменить яйца. Обычно беру в пропорции 50 на 50 с другой, например рисовой. Получается очень вкусно», — рассказала эксперт. Кроме того, улучшить стандартный рецепт можно, заменив сахар на полезные подсластители. «Рафинированный белый сахар ломает коллагеновые нити кожи. Кроме того, сахар — источник воспаления. Поэтому лучше постараться его ограничить», — предупредила собеседница 360.ru.

Фото: Выпекание блинов к Масленице / Медиасток.рф

Полезными подсластителями могут быть перемолотые в блендере цельные финики, натуральный кленовый сироп, сироп топинамбура. Есть мнение, что мед при нагреве становится вредным. При воздействии повышенных температур он действительно теряет часть полезных свойства, но подойдет в качестве топинга. Начинки и топинги для блинов Помимо меда, в блины можно заворачивать малосоленую форель. Войтович посоветовала выбирать рыбу дикого вылова — в ней больше полезных жиров и омега-3.

Интересно Для начинки с рыбой лучше готовить блины без яиц, так как эти продукты содержат разные животные белки, которые вместе перевариваются хуже. Для начинки с рыбой лучше готовить блины без яиц, так как эти продукты содержат разные животные белки, которые вместе перевариваются хуже.

Нутрициолог также предложила в качестве топинга или начинки: натуральный йогурт;

ягоды — свежие или замороженные;

авокадо — нарезать слайсами или размять вилкой;

рубленую зелень;

сметану;

вяленые томаты. От сгущенки специалист посоветовала отказаться, так как в ней слишком много сахара. По тем же причинам не лучшая идея есть блины с вареньем или жирными сливками. Не стоит злоупотреблять колбасами в качестве начинки: это полностью переработанный продукт, в котором не осталось никаких витаминов и других полезных веществ. С сырами тоже лучше не перебарщивать. «После такого приема пищи человек, скорее всего, почувствует тяжесть. Поэтому лучше есть блины с клетчаткой, чтобы ЖКТ было легче переваривать пищу», — уточнила эксперт.

Фото: Sergey Petrov/news.ru / www.globallookpress.com

Можно ли садиться на голодовку после застолья? Нутрициолог посоветовала отказаться от идеи голодного дня после застолья. «После переедания голодовка тоже будет стрессом для организма. Лучше всего на следующий день питаться сбалансированно: не пропускать приемы пищи, выбирать теплую еду, употреблять большое количество овощей, бобовых и зелени, пить воду в течение дня», — перечислила Войтович.

Интересно Для улучшения работы ЖКТ можно добавить в теплую и кипяченую воду специи. Для улучшения работы ЖКТ можно добавить в теплую и кипяченую воду специи.

Как еще снизить нагрузку на ЖКТ Еще одно полезное блюдо, которое поможет ЖКТ отойти от сильной нагрузки, — тушеные или запеченные овощи. От свежих после переедания лучше отказаться, потому что они дадут организму грубую клетчатку, которая хуже переваривается.

Фото: Самая старая блинная в Москве, где уже 60 лет пекут блины / Медиасток.рф

Наладить работу ЖКТ и моторику кишечника помогут прогулки. «В этом году на масленичную неделю будет много снега, солнце и мороз. Пожалуйста, больше двигайтесь, гуляйте, отложите гаджеты», — посоветовала эксперт.

Фото: «Вкусная акция» в Лыткаринском ЗАГСе / Медиасток.рф

Кому блины противопоказаны От главного блюда Масленицы лучше отказаться при обострении заболеваний ЖКТ: гастритом, панкреатитом. Если у человека ожирение или инсулинорезистентность, стоит избегать сладких и мучных продуктов. Также блины с яйцами и молоком нельзя пациентам с непереносимостью глютена и молочных продуктов. В этом случае следует видоизменить классический рецепт, исключив стоп-продукты.