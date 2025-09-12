Юрист предупредил о непредсказуемости тяжб о снятии кандидатов с выборов

Электоральная кампания в 2025 году продемонстрировала снижение юридической предсказуемости разбирательств в суде о снятии кандидатов с выборов. Об этом «Ведомостям» сообщил политический юрист Олег Захаров.

По его словам, на этом фоне можно пробовать разные способы снять конкурента с выборов и каждая попытка может увенчаться успехом. Подобный сценарий Захаров спрогнозировал на выборах депутатов Госдумы в 2026 году.

Менее вероятным сценарием, считает он, может стать судебная апатия, при которой в суды никто не пойдет из-за отсутствия шансов снять оппонента с гонки даже за очевидные нарушения.

«Эта тенденция приводит к размыванию ранее выработанных в судебной практике правовых позиций и судебной турбулентности. Одни и те же нарушения могут как привести к снятию, так и нет», — объяснил юрист.

В пятницу, 12 сентября, в России начался единый день голосования.