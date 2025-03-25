Опрос KP.RU: большинство россиян предпочитают покупать жилье или жить с родственниками

Стоимость аренды однокомнатных квартир в России за год увеличилась почти на треть. Специалисты утверждают, что причиной роста цен стали более высокие требования арендаторов к жилью. Многие люди предпочитают покупать собственное жилье или проживать с родственниками, показали результаты опроса KP.RU .

Так, 84% опрошенных сообщили, что живут в собственном доме или квартире. Некоторые из них проживают вместе с родителями или взрослыми детьми, другие — в квартире, которая принадлежит родственникам, третьи — в собственной квартире, взятой в ипотеку, а кому-то жилье досталось по наследству.

Оставшиеся 13% респондентов признались, что не имеют собственного жилья и вынуждены снимать его. Они считают, что это лучшее решение на данный момент, поскольку оно выгоднее кредитов и позволяет им свободно перемещаться по стране. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

В исследовании приняли участие 5,5 тысячи человек.