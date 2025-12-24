Юрист Поздняков разъяснил правила налогообложения подарков от работодателя

Юрист, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков разъяснил в беседе с RT правила налогообложения подарков, которые работодатели вручают сотрудникам и их детям. Если общая стоимость таких подарков за год превышает четыре тысячи рублей, то с суммы превышения необходимо уплатить НДФЛ.

«То есть если в течение года сотрудник не получал подарков в денежной или натуральной форме, а к новогодним праздникам работодатель вручил ему подарок стоимостью до 4 тысяч рублей, то налог уплачиваться не будет», — пояснил эксперт.

Однако если подарки вручались несколько раз в год, например, к 23 Февраля, ко Дню Победы и на Новый год, и их общая стоимость превысила 4 тысячи рублей, то работодатель должен удержать НДФЛ с суммы превышения.

Если по каким-либо причинам работодатель не удержал налог, он обязан сообщить об этом налогоплательщику и в налоговую службу не позднее 25 февраля следующего года. В этом случае подавать декларацию не потребуется — налог будет уплачен на основании сводного налогового уведомления, направляемого налоговым органом. Страховые взносы на подарки к праздникам не начисляются.