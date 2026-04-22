Юрист Поздняков напомнил пенсионерам о том, что они могут получать алименты от своих детей

В соответствии со статьей 87 Семейного кодекса Российской Федерации трудоспособные совершеннолетние дети обязаны оказывать материальную поддержку своим нетрудоспособным нуждающимся в помощи родителям. Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT пояснил, что обязанность детей уплачивать алименты на содержание родителей возникает при одновременном выполнении ряда условий:

Как отметил эксперт, дети должны достичь совершеннолетия и быть трудоспособными, а родители — стать нетрудоспособными (например, достичь пенсионного возраста или иметь инвалидность) и нуждаться в помощи.

Специалист подчеркнул, что такое положение дел означает невозможность удовлетворения жизненных потребностей с учетом возраста, состояния здоровья и прочих обстоятельств (приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, оплата жилого помещения и коммунальных услуг).

«Однако важно помнить, что родители, лишенные родительских прав, не имеют права на алименты от детей», — заявил Поздняков.

Также, по его словам, дети могут быть освобождены от уплаты алиментов родителям, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей. Есть два способа оформления алиментов: добровольное соглашение или обращение в суд. В первом случае можно установить размер алиментов, а также срок и порядок их уплаты. Соглашение оформляется письменно и должно быть удостоверено у нотариуса. Если ребенок не будет выполнять условия соглашения, родитель может обратиться к судебным приставам для принудительного взыскания.