Юрист перечислил способы списания задолженности по ЖКХ

Юрист Курбаков: долги по ЖКХ можно списать через банкротство по суду или МФЦ

В России долги по ЖКХ можно списать через банкротство, по истечении срока исковой давности или оформив внесудебное банкротство через МФЦ. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

«Списание долгов допускается только в исключительных случаях. Наиболее распространенный способ освобождения от задолженности — признание должника банкротом», — сказал он.

Можно инициировать процедуру банкротства, если задолженность составила более 500 тысяч рублей и уровень дохода должника не позволит ему своевременно погасить ее в течение трех месяцев. В этом случае спишут не только долги по ЖКХ, но и другие имеющиеся кредитные обязательства.

Только банкротство может создать и ряд проблем. Например, банки смогут отказать в кредитовании.

Юрист добавил, что еще один популярный вариант списания долгов по ЖКХ — пропуск срока исковой давности. Управляющая компания, если ответчик заявит об этом в суде, сможет взыскать задолженность только за последние три года.

Еще вариант — списать долги через МФЦ, причем процедура доступна при долге от 25 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, задолженность могут списать в случае смерти должника. Впрочем, если долги закреплены за конкретным объектом недвижимости, то они перейдут либо на наследника, либо на муниципалитет. Во втором случае это сработает, если имущество признают выморочным.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала, что к наследникам переходят долги по ЖКХ. Обязательства возникают со дня смерти наследодателя, а не после госрегистрации прав на недвижимость.