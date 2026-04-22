Юрист Георгиева напомнила, что долги по услугам ЖКХ переходят по наследству новым собственникам

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала RT , что наследникам не нужно ждать шесть месяцев, чтобы начать оплачивать жилищно-коммунальные услуги за наследуемую квартиру.

По ее словам, многие ошибочно считают, что обязательства по коммунальным платежам возникают только после государственной регистрации прав на недвижимость. Однако это не так.

«Если наследодатель умирает, наследник фактически принимает наследство в день смерти», — отметила Георгиева.

Кроме того, долги по услугам ЖКХ, которые образовались при жизни наследодателя, тоже переходят по наследству новым собственникам.