Юрист Печников подчеркнул, что в случае повреждения имущества петардой необходимо собрать доказательства

В период новогодних праздников нередко случаются неприятности — пиротехника залетает в окна и на балконы, повреждает имущество и провоцирует пожары. Юрист Вячеслав Печников рассказал «Газете.Ru» , какие шаги следует предпринять, если петарда нанесла ущерб.

Эксперт подчеркнул, что в случае повреждения имущества петардой необходимо собрать доказательства. «Общий принцип прописан в ст. 1064 ГК РФ: вред, причиненный личности или имуществу гражданина, должен быть возмещен в полном объеме тем, кто этот вред причинил», — отметил он.

Первым делом следует обратиться в полицию, чтобы официально зафиксировать происшествие и попытаться установить виновника. Параллельно нужно оценить повреждения и рассчитать стоимость восстановительных работ. Эти данные потребуются для предъявления требований о компенсации виновному лицу, написал «ФедералПресс».

После нахождения ответственного за инцидент необходимо направить письменную претензию с требованием о возмещении ущерба и приложить доказательства — материалы полиции, акты осмотра и расчеты стоимости ремонта. Юрист подчеркнул важность детального фиксирования всех данных.

Если виновник отказывается возмещать ущерб добровольно или игнорирует претензию, придется обратиться в суд. В таких делах ключевым фактором становится качество доказательной базы.