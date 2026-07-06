Юрист Палюлин напомнил о необходимости соблюдать требования к уровню шума на даче

Преподаватель Университета «Синергия» и правозащитник Антон Палюлин напомнил в беседе с RT , что в России вступили в силу новые нормы, регулирующие уровень шума на дачных участках. Теперь к таким территориям применяются те же правила, что и к жилой застройке.

Ранее некоторые соседи игнорировали санитарные нормы, ссылаясь на то, что дачи — это места временного отдыха. Однако с вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ ситуация изменилась. Этот закон определяет садовый земельный участок как предназначенный в том числе для отдыха граждан, поэтому к дачным участкам применяются санитарные нормы по шуму, аналогичные жилой застройке.

По словам эксперта, максимально допустимый уровень шума днем с 7:00 до 23:00 составляет 70 децибел, а ночью с 23:00 до 7:00 он снижается до 60 децибел. Понятие ночного времени и тихих часов отдано на откуп региональным законодателям.