Юрист Остапенко предупредил, что написанное с помощью нейросети заявление на увольнение может стать причиной штрафа
Юрист Ярослав Остапенко предупредил, что заявление на увольнение, написанное с помощью нейросети, может стать причиной штрафа или даже уголовной ответственности. Об этом написал «Абзац».
По словам эксперта, использование искусственного интеллекта для составления документа само по себе не является нарушением. Однако если при этом были использованы конфиденциальные данные или непубличная информация о третьих лицах, работнику могут вменить ответственность по нескольким статьям.
«Под ограничения на распространение попадают кадровые документы, персональные данные коллег или клиентов, сведения о заработной плате, состоянии здоровья, дисциплинарных взысканиях, внутренние регламенты компании и другая информация, составляющая коммерческую тайну», — пояснил Остапенко.
Наказание за разглашение таких данных может быть административным или уголовным, с размером штрафа от нескольких тысяч до миллионов рублей. Кроме того, незаконное получение, разглашение или использование коммерческой, налоговой или банковской тайны влечет дополнительные наказания по соответствующим статьям Уголовного кодекса.