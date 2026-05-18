Юрист Остапенко предупредил, что написанное с помощью нейросети заявление на увольнение может стать причиной штрафа

Юрист Ярослав Остапенко предупредил, что заявление на увольнение, написанное с помощью нейросети, может стать причиной штрафа или даже уголовной ответственности. Об этом написал «Абзац» .

По словам эксперта, использование искусственного интеллекта для составления документа само по себе не является нарушением. Однако если при этом были использованы конфиденциальные данные или непубличная информация о третьих лицах, работнику могут вменить ответственность по нескольким статьям.

«Под ограничения на распространение попадают кадровые документы, персональные данные коллег или клиентов, сведения о заработной плате, состоянии здоровья, дисциплинарных взысканиях, внутренние регламенты компании и другая информация, составляющая коммерческую тайну», — пояснил Остапенко.

Наказание за разглашение таких данных может быть административным или уголовным, с размером штрафа от нескольких тысяч до миллионов рублей. Кроме того, незаконное получение, разглашение или использование коммерческой, налоговой или банковской тайны влечет дополнительные наказания по соответствующим статьям Уголовного кодекса.