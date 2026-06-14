Юрист объяснил, законно ли управляющие компании требуют 18 тысяч рублей доплаты в платежках

Юрист Матюшенков: решение о сборе на допработы в МКД принимают собственники

Жители многоквартирных домов в ряде российских регионов обнаружили в майских платежках новые строки с требованием доплатить около 18 тысяч рублей на модернизацию дома. Законность таких платежей в разговоре с 360.ru прокомментировал юрист Дмитрий Матюшенков.

Матюшенков пояснил, что никакой федеральной нормы, которая ввела бы такой платеж, не существует. По его словам, речь шла либо об увеличении взносов на капитальный ремонт на региональном уровне, либо о дополнительных целевых сборах управляющих организаций.

«Управляющая компания не вправе в одностороннем порядке придумать новый обязательный платеж и включить его в квитанцию. Если речь идет о сборе на модернизацию инженерных систем, замену коммуникаций, формирование аварийного резерва или иные внеплановые работы, основанием должно быть решение общего собрания собственников помещений», — подчеркнул юрист.

Подробнее о появившихся строчках в платежках и о том, делать жильцам, увидевшим неожиданную сумму, читайте в материале 360.ru.