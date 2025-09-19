Юрист объяснил невозможность изменения системы отопительного сезона в России

В России невозможно разделить подачу централизованного отопления по старому и новому жилому фонду. Об этом 360.ru сообщил юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

«Централизованное отопление невозможно разделить в домах по старому и новому жилому фонду. Тепловой пункт один, отопление в микрорайонах включается одновременно, менять скорость подключения невозможно», — сказал он.

Крохин напомнил, что в последние годы и в Подмосковье и Москве построили много высоток, для которых нужно большее давление, чем для традиционного ландшафта пятиэтажек.

«Сам процесс запуска отопления занимает несколько дней, потому что систему создавали для других технологических условий, а сегодня она обслуживает разный жилой фонд», — продолжил юрист.

Специалист отрасли не исключил, что к такому варианту возможно прийти в будущем. Например, в некоторых странах на востоке Европы не создавали централизованную систему отопления. Там тепловые пункты обслуживают, например, девять домов.

«Где-то используется электричество для отопления и прогрева воды, там другие тарифы со скидкой. Вот такой подход может привести к тому, что отопление может не зависеть от централизованных тепловых пунктов. Но для этого нужно создать условия. Все, что сдерживает развитие инвестиций в ЖКХ — отсутствие средств. Значит, нужно находить другие решения», — заключил Крохин.

Ранее депутат Владимир Кошелев предложил отказаться от единовременного начала отопительного сезона. Парламентарий считает, что отопление первым делом нужно подавать старым домам с высокими теплопотерями.