Юрист объяснил, как получить компенсацию за неубранный снег и наледь

Россияне, получившие травму из-за снега или наледи, смогут пожаловаться на плохо убранную территорию и получить компенсацию. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, граждане могут получить компенсацию от управляющей компании, если их имущество получило повреждения или они сами травмировались из-за ненадлежащей уборки территории. Например, поскользнулись на скользком асфальте.

«Если же, не дай бог, причинен вред жизни и здоровью, то необходимо обращаться в полицию с требованием возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — подчеркнул юрист.

Главное — определиться, кто именно отвечает за уборку конкретной территории или тротуара. Если это придомовая территория, то обращаться нужно к обслуживающей дом УК. Когда речь идет о внутриквартальных территориях, то здесь отвечает управа или иной орган районной власти. Хаминский добавил, что обслуживанием улиц и проспектов занимаются городские или привлеченные коммунальные службы.

Ранее юрист Станислав Трунов рассказывал, что при травмировании из-за плохого состояния дорог или тротуаров следует первым делом зафиксировать место и время произошедшего. Можно вызвать полицию для оформления протокола или взять справку об этом у бригады скорой помощи.