Юрист Нигматуллина посоветовала пенсионерам с долгом в 1 млн рублей подать на банкротство

Пожилым людям с долгом в размере более одного миллиона рублей лучше подать заявление на банкротство, если приставы открыли исполнительное производство. Об этом рассказала юрист Ирина Нигматуллина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в заявлении пенсионеру следует указать причины невозможности погасить долг, приложить личные документы и передать их в МФЦ или суд.

При этом юрист отметила, что у пожилого человека, признанного банкротом, квартиру забрать не должны, хотя закон позволяет это сделать. Также этой категории граждан должны сохранить пенсию в размере прожиточного минимума.