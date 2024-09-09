Юрист Нигматуллина посоветовала пенсионерам с долгом в 1 млн рублей подать на банкротство

Пожилым людям с долгом в размере более одного миллиона рублей лучше подать заявление на банкротство, если приставы открыли исполнительное производство. Об этом рассказала юрист Ирина Нигматуллина в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, в заявлении пенсионеру следует указать причины невозможности погасить долг, приложить личные документы и передать их в МФЦ или суд.
При этом юрист отметила, что у пожилого человека, признанного банкротом, квартиру забрать не должны, хотя закон позволяет это сделать. Также этой категории граждан должны сохранить пенсию в размере прожиточного минимума.
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