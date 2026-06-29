Юрист назвал условия, при которых можно продавать урожай со своего огорода

Продавать излишки урожая со своего огорода можно, не регистрируя ИП, но важно понимать отличие такой торговли от незаконного предпринимательства. Об этом 360.ru рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», юрист Дмитрий Матюшенков.

Он отметил, что в обществе растет интерес к экологически чистым продуктам, так что многие владельцы приусадебных участков задумываются о продаже овощей, фруктов, ягод и прочей продукции, выращенной на своем участке.

Согласно Федеральному закону № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», граждане вправе реализовывать свою продукцию без регистрации индивидуального предпринимательства.

«Законодательство Российской Федерации проводит четкую грань между удовлетворением личных потребностей и ведением коммерческой деятельности. Понимание этой границы является ключевым фактором для избежания административной ответственности», — добавил Матюшенков.

Он озвучил главные условия легальной продажи излишков: отсутствие систематического извлечения прибыли, использовании исключительно личного труда и труда членов семьи и выращивание продукции на земле, принадлежащей вам по праву собственности или аренды.

Подробнее о том, как избежать нарушений при торговле урожаем и чем они чреваты, — в материале 360.ru.