Юрист назвал сложности в разделе имущества миллиардеров при разводе

Доцент Семеновский: брачный договор не всегда защитит имущество при разводе

Брачный договор позволяет заранее определить судьбу имущества супругов, но не дает абсолютной гарантии защиты состояния при разводе. Его условия могут оспорить, а значение самого документа зависит от законодательства конкретной страны. Об этом 360.ru рассказал доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский.

Так он прокомментировал разницу в активах и имуществе, которые получили бывшие супруги самых богатых людей мира после развода.

Он подчеркнул, что наибольшие сложности в подобных процессах возникают, если имущество находится в разных странах, включает акции или доли в бизнесе.

Суды определяют, какие активы считать совместными, оценивают их стоимость и устанавливают применимое право.

Дополнительные сложности создают трасты, фонды, семейные компании и офшорные структуры.

«Один и тот же тип активов, например доли в крупном бизнесе, в разных делах приводит к разным результатам: от фактического раздела простых 50% доли до многолетних исков на сотни миллиардов рублей с неочевидным исполнением в пользу одной из сторон», — отметил Семеновский.

Кроме того, в некоторых странах при разводе учитывают не только имущество супругов, но и содержание после расставания, утраченные карьерные возможности и привычный уровень жизни.

«Для сверхбогатых семей эффективной стратегией часто становится комбинация: брачный договор в совокупности с прозрачным раскрытием активов, независимой юридической экспертизой для второй стороны и гарантиями содержания или ренты в обмен на отказ от претензий на ключевые активы», — заключил эксперт.

О том, какое имущество получили в свое распоряжение бывшие супруги самых богатых людей мира и почему они подали на развод, — в материале 360.ru.