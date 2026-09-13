Любовь ушла вместе с миллиардами. Сколько стоили богачам громкие разводы?

Разводы богатейших людей мира превращались в многолетние судебные войны, заканчивались миллиардными выплатами и разделом бизнес-империй. На этой неделе основателю южнокорейской Smilegate Квону Хек Бину суд постановил передать бывшей жене активы почти на два миллиарда долларов. Однако даже эта огромная сумма далеко не рекордная: некоторые расставания обходились миллиардерам значительно дороже. Кто и сколько заплатил за развод — в материале 360.ru.

Вместе четверть века

Фото: Xavi Bonilla / www.globallookpress.com

Маккензи и Джефф Безос развелись после 25 лет брака, когда компания Amazon уже сделала семью миллиардерами. О своем расставании супруги объявили в январе 2019 года на фоне слухов о романе Безоса с телеведущей Лорен Санчес. Маккензи объявила, что в рамках раздела имущества получила 25% принадлежавших мужу акций Amazon, которые на тот момент оценили примерно в 36 миллиардов долларов. Впоследствии миллиардерша направила на благотворительность более 26 миллиардов долларов. Личную жизнь после развода устроили оба. Маккензи вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта, но вскоре этот брак тоже распался. Безос женился на Санчес, сыграв свадьбу в Венеции.

Чек, которого оказалось мало

Развод основателя нефтяной компании Continental Resources Гарольда Хэмма с супругой Сью Энн Арналл растянулся на несколько лет. Пара не заключила брачный договор, поэтому раздел многомиллиардного состояния пришлось решать в суде. На развод Арналл подала в 2012 году, обвинив мужа в измене. Судья постановил выплатить супруге 974 миллиона долларов. Хэмм сделал красивый жест и выписал на ее имя банковский чек на всю сумму.

Фото: Sonia Moskowitz / www.globallookpress.com

Сначала Арналл его не приняла, рассчитывая оспорить решение суда, но через несколько дней забрала деньги из банка. На этом она не остановилась и подала апелляцию, намереваясь получить большую долю почти 14-миллиардного состояния супруга. Верховный суд постановил, что, обналичив чек, истица приняла условия раздела имущества. После поражения Арналл направила деньги на финансирование кампании против судьи, рассматривавшего ее развод. Впоследствии тот лишился поста.

Развод с неизвестной ценой

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда публично объявили о расставании в мае 2021 года после 27 лет брака. Они заявили, что больше не верят в возможность дальнейшей совместной жизни. Позднее Мелинда заявила, что к разводу привел ряд причин, а Гейтс признался, что за 20 лет до расставания у него была интрижка с сотрудницей Microsoft. Кому и что досталось из огромного состояния, неизвестно. Супруги заранее договорились о разделе имущества, и в итоговом судебном решении этих данных нет.

Фото: Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

После развода пара еще несколько лет вместе руководила благотворительным фондом. В 2024 году Мелинда покинула организацию и получила право направить дополнительные 12,5 миллиарда долларов на собственные благотворительные проекты. Мелинда после развода замуж не выходила. Гейтс объявил об отношениях с вдовой бывшего главы Oracle Полой Херд.

От миллиардов к тайному соглашению

Заработавший состояние на производстве калийных удобрений российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев и его супруга Елена прожили вместе более 20 лет. В 2008 году женщина подала на развод, обвинив мужа в многочисленных изменах. Раздел имущества превратился в многолетнюю судебную войну. В 2014 году суд в Женеве постановил выплатить Елене около 4,5 миллиарда долларов: решение могло сделать их развод самым дорогим в истории.

Фото: РИА Новости, Соцсети Елены Рыболовлевой

Рыболовлев подал апелляцию, и год спустя присужденную бывшей жене сумму сократили до 564 миллионов швейцарских франков (около 600 миллионов долларов). Эта сумма тоже не стала окончательной. В октябре 2015 года бывшие супруги заключили мировое соглашение. Сколько в итоге получила Елена Рыболовлева, стороны не раскрыли.

Дважды жена одного миллиардера

Основатель казино Wynn Resorts Стив Винн и его супруга Элейн познакомились еще в колледже, поженились в 1963 году и впервые развелись спустя 23 года. Через пять лет они снова сыграли свадьбу, но в 2010 году расторгли брак во второй раз. Расставание произошло на фоне сообщений о романе миллиардера с британкой Андреа Хиссом. При разделе имущества Элейн получила акции Wynn Resorts стоимостью около 795 миллионов долларов и сохранила пост в совете директоров компании. Позднее бывшие супруги снова оказались по разные стороны судебного спора из-за права Элейн распоряжаться своими акциями.

Фото: CraSH, Paul Fenton / www.globallookpress.com

Стив Винн женился на Андреа Хиссом в 2011 году. Элейн новый брак не заключала и сосредоточилась на бизнесе и благотворительности.

Почему цена развода отличается в разы

Размер состояния — не единственный фактор, влияющий на то, сколько получит второй супруг при разводе. Важны структура и происхождение имущества, брачный договор, наличие детей и законы страны. Об этом 360.ru рассказал доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский. Особенно сложны дела с имуществом в разных странах, акциями и долями в бизнесе. Судам приходится определять, какие активы считать совместными, их стоимость и применимое право. Ситуацию осложняют трасты, фонды, семейные компании и офшоры.

Один и тот же тип активов, например доли в крупном бизнесе, в разных делах приводит к разным результатам: от фактического раздела простых 50% доли до многолетних исков на сотни миллиардов рублей с неочевидным исполнением в пользу одной из сторон. Игорь Семеновский