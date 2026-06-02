Юрист назвал самые распространенные уловки магазинов по обману покупателей

Недобросовестные продавцы в продуктовых магазинах могут вводить покупателей в заблуждение, используя такие уловки, как расхождение цены на ценнике и на кассе. Об этом РИА «Новости» рассказала юрист Ольга Гимадеева.

«Наиболее частые спорные ситуации до сих пор связаны с тем, что товар на ценнике на полке отличается от цены товара на кассе. В итоге переплата при закупке в крупном сетевом магазине на большую семью может составлять до 1000 рублей», — сказала она.

С этим можно бороться, если проверить цену товара через сканер в магазине или же сделать фото ценника на товар, чтобы потом уже на кассе проверить его стоимость. Кроме того, в чеке может встречаться такая ошибка, как задвоение товара. Также продавец может не пробить акцию «1+1» или же провести акционный товар по полной стоимости. Не стоит забывать и про возможное обвешивание в небольших магазинах. Такое еще встречается.

Гимадеева посоветовала следить за своим приложением, отслеживая акции и специальные предложения. Благодаря этому покупатель на кассе будет знать, что ему положено — бонусы или подарки.

Ранее глава International Matcha Association Ре Ивамото предупредил, что под видом элитного чая «церемониального класса» покупателю могут продать любой матча. Дело в том, что пока отсутствуют единые стандарты качества.