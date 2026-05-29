В Японии предупредили об обмане покупателей при покупке элитного чая матча

Глава IMA Ивамото: в Японии могут выдать чай матча любого качества за элитный

Из-за отсутствия единых стандартов качества под видом элитного чая «церемониального класса» зачастую продают практически любой матча. Об этом заявил глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, нет четких критериев «хорошего» и «плохого» матча, а еще нет конкретного определения «церемониального класса».

«В результате со стороны поставщиков складывается ситуация, при которой практически любой матча можно представить клиенту как „церемониальный“ и продавать под этим обозначением», — объяснил эксперт.

Ивамото привел в пример ситуацию, когда сырье ценой около 1000 иен (примерно семь долларов) за килограмм может продаваться уже за 10 тысяч иен (около 70 долларов).

Он объяснил, что в краткосрочной перспективе на этом можно заработать, но в долгосрочной — подрывает доверие покупателей к японскому сырью.

Ранее ученый Сергей Солодников предупредил о высоком содержании фтора в чае матча. При систематическом превышении допустимой дозы могут появиться проблемы с прочностью костей, повреждения зубной эмали и сбои в работе нервной и сердечно-сосудистой систем.