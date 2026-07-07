Юрист Морскова разъяснила, что закон допускает покупку автомобиля без водительских прав

Эксперт аналитического центра университета «Синергия» Дарья Морскова в беседе с RT сообщила, что отсутствие водительских прав не препятствует покупке и регистрации автомобиля.

По словам юриста, возможность управлять автомобилем и право собственности на него — это независимые правовые категории. Гражданин может владеть автомобилем и распоряжаться им в соответствии с Гражданским кодексом РФ, если это не нарушает закон и права других людей.

Морскова подчеркнула, что законодательство не предусматривает ограничений, согласно которым собственником автомобиля может быть только лицо с водительским удостоверением.

Кроме того, юрист обратила внимание на то, что государственный учет автомобиля осуществляет его владелец, и отсутствие водительских прав не является причиной для отказа в регистрации транспортного средства.

Однако отсутствие водительского удостоверения означает невозможность законно управлять автомобилем. Управление автомобилем без прав влечет за собой административную ответственность.