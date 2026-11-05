Юрист Митрюк напомнил, что россияне вправе ставить любую подпись в паспорте

Российское законодательство не устанавливает жестких требований к внешнему виду подписи в паспорте и других документах. Об этом сайту «ФедералПресс» рассказал юрист Александр Митрюк на фоне тренда в соцсетях, где молодежь оставляет в паспортах необычные росчерки, символы и рисунки.

По словам эксперта, гражданин вправе придумать собственное начертание: от простой заглавной буквы до сложных узоров, не обязательно образующих фамилию. Подпись в паспорте также не обязана визуально совпадать с росчерками в иных бумагах — юридическое значение имеет личность подписавшего, а не совпадение линий.

Митрюк подчеркнул, что отказ в предоставлении услуг из-за несовпадения росчерка с паспортным является основанием для жалобы. Определить принадлежность подписи конкретному человеку вправе только почерковедческая экспертиза.