Юрист Маршани предупредил о штрафах за выгул опасных пород собак без намордника

Юрист Тимур Маршани сообщил NEWS.ru , что выгул собак определенных пород без намордника может повлечь за собой штраф.

По его словам, согласно федеральному закону, намордник обязателен для пород из перечня, утвержденного постановлением правительства № 974. Среди них — питбульмастиф, американский бандог, волкособы, северокавказская собака и их метисы, отметил сайт RT.

Юрист подчеркнул, что даже на специальных площадках собак из этого перечня нельзя выгуливать без намордника и поводка. Требования для пород, не включенных в федеральный список, могут различаться в зависимости от региона.