Юрист Маршани предупредил о штрафах за выгул опасных пород собак без намордника
Юрист Тимур Маршани сообщил NEWS.ru, что выгул собак определенных пород без намордника может повлечь за собой штраф.
По его словам, согласно федеральному закону, намордник обязателен для пород из перечня, утвержденного постановлением правительства № 974. Среди них — питбульмастиф, американский бандог, волкособы, северокавказская собака и их метисы, отметил сайт RT.
Юрист подчеркнул, что даже на специальных площадках собак из этого перечня нельзя выгуливать без намордника и поводка. Требования для пород, не включенных в федеральный список, могут различаться в зависимости от региона.