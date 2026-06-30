Юрист Кваша рассказал о возможности получения выписок по счетам детей

С 1 июля в силу вступает закон, который позволит родителям и законным представителям получать выписки по банковским счетам и вкладам детей. Юрист Дмитрий Кваша рассказал о деталях нововведения в беседе с «Вечерней Москвой» .

По словам эксперта, ребенок до 14 лет не может самостоятельно открыть банковский счет. Все банковские продукты, такие как вклады или карты, оформляются родителями или законными опекунами на имя ребенка. Родители полностью контролируют все операции по счету.

С 1 августа 2025 года для открытия счета подростку в возрасте от 14 до 18 лет потребуется письменное согласие родителей или опекунов. Без этого документа банк не имеет права заключать договор.

Юрист пояснил, что ранее существовала проблема: счет был открыт на несовершеннолетнего, и из-за закона о банковской тайне родители не могли получать информацию о движении средств. С 1 июля 2026 года банки будут обязаны предоставлять родителям и законным представителям выписки по счетам и вкладам, открытым на имя их несовершеннолетних детей.

Это изменение направлено на усиление контроля со стороны родителей и защиту финансов несовершеннолетних. Теперь родители смогут видеть все поступления и траты, что поможет защитить детей от мошеннических действий.