Юрист Кузнецов напомнил об отсутствии требований к дресс-коду офисных сотрудников в ТК РФ

Юрист Александр Кузнецов рассказал RT , что в Трудовом кодексе России нет требований к дресс-коду офисных сотрудников.

По словам эксперта, чтобы ввести ограничения на определенную одежду, работодатель должен прописать их в локальных нормативных актах.

«Если такой запрет на уровне локальных актов работодателя установлен, то его требования будут правомерными», — объяснил специалист.

Чаще всего дресс-код устанавливают на специальных производствах, фабриках и промышленных объектах для защиты работников от вредных факторов.