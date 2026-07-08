Юрист Кузнецов напомнил об отсутствии требований к дресс-коду офисных сотрудников в ТК РФ
Юрист Александр Кузнецов рассказал RT, что в Трудовом кодексе России нет требований к дресс-коду офисных сотрудников.
По словам эксперта, чтобы ввести ограничения на определенную одежду, работодатель должен прописать их в локальных нормативных актах.
«Если такой запрет на уровне локальных актов работодателя установлен, то его требования будут правомерными», — объяснил специалист.
Чаще всего дресс-код устанавливают на специальных производствах, фабриках и промышленных объектах для защиты работников от вредных факторов.