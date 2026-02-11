Юрист Курбаков заявил, что введение налога на выгул собак будет способствовать защите прав всех граждан России
Юрист, председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил NEWS.ru, что введение налога на выгул собак будет способствовать защите прав всех граждан России.
По мнению юриста, инициатива направлена на создание системы цивилизованного содержания животных в городской среде. Она решает несколько ключевых задач с правовой и социальной точек зрения.
«Тот, кто пользуется общественным пространством для выгула питомца и чье животное оказывает воздействие на экологию, должен нести справедливую долю ответственности за поддержание чистоты», — высказался Курбаков.
Собранные средства будут направляться на конкретные нужды: создание площадок и помощь ветеринарным клиникам. Важно, чтобы финансирование было целевым и прозрачным. Также необходимо освободить от уплаты налога многодетных и пенсионеров.