Юрист Курбаков заявил, что введение налога на выгул собак будет способствовать защите прав всех граждан России

Юрист, председатель правления Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков заявил NEWS.ru , что введение налога на выгул собак будет способствовать защите прав всех граждан России.

По мнению юриста, инициатива направлена на создание системы цивилизованного содержания животных в городской среде. Она решает несколько ключевых задач с правовой и социальной точек зрения.

«Тот, кто пользуется общественным пространством для выгула питомца и чье животное оказывает воздействие на экологию, должен нести справедливую долю ответственности за поддержание чистоты», — высказался Курбаков.

Собранные средства будут направляться на конкретные нужды: создание площадок и помощь ветеринарным клиникам. Важно, чтобы финансирование было целевым и прозрачным. Также необходимо освободить от уплаты налога многодетных и пенсионеров.