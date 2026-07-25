Юрист призвала к бдительности до принятия закона против «схемы Долиной» в автопродаже

Юрист Кульпина: нужно быть бдительным до принятия закона против «схемы Долиной»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, призванный обезопасить покупателей при оспаривании сделок с недвижимостью и автомобилями. Его смысл в комментарии 360.ru раскрыла юрист по недвижимости Елена Кульпина.

По ее словам, суть проблемы заключается в том, что при признании сделки недействительной продавец формально должен вернуть деньги, но зачастую уже передал их мошенникам — в итоге покупатель остается и без средств, и без имущества.

«Единственный возможный механизм, который должен быть урегулирован законодательно, — это возврат имущества только после того, как будут возвращены денежные средства в полном объеме. То есть чтобы был соблюден баланс прав и обязанностей каждой из сторон», — объяснила юрист.

При этом, по ее словам, поправки не отменяют оснований для оспаривания сделок, поэтому эксперт по-прежнему советует привлекать профессионалов и тщательно проверять контрагентов.

«По общему правилу действие законодательства распространяется только на будущий период, если только в самом законе не предусмотрено, что нормы распространяются на ранний период до вступления закона в силу. Поэтому здесь нужно будет смотреть, когда закон будет утвержден, будут ли его нормы распространяться на прошлый период», — добавила эксперт.

Подробно о положительных сторонах и рисках законопроекта — в материале 360.ru.