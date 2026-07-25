Сегодня 12:21 «Схема Долиной»: как новый законопроект должен защитить покупателей при сделках с недвижимостью Юрист Кульпина объяснила суть проекта закона против «схемы Долиной» Фото: Kira Hofmann/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призывает закрыть «схему Долиной» как для квартир, так и для автомобилей. Суть идеи — обязать продавца возвращать деньги из-за собственной недееспособности в случае, если он объявил себя банкротом. Такие сделки будут признавать ничтожными. Подробности — в материале 360.ru.

В чем суть «схемы Долиной» и почему она опасна Проблема, которую пытаются решить законодатели, кроется в механизме возврата сторон в первоначальное положение при признании сделки недействительной: по закону продавец получает обратно имущество, а покупатель — деньги. Но на практике продавец нередко уже передал вырученные средства мошенникам и вернуть их не может. В итоге покупатель остается и без денег, и без имущества. «Из‑за этого складываются ситуации, когда покупатель оказывается в достаточно плачевном состоянии», — рассказала 360.ru юрист по недвижимости Елена Кульпина. Именно такие случаи и называют «схемой Долиной».

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Что меняет новый законопроект: баланс прав сторон Предлагаемые поправки должны закрепить механизм, при котором возврат имущества продавцу возможен только после полного возврата денег покупателю. Это призвано восстановить баланс нарушенных прав и защитить добросовестного покупателя. «Единственный возможный механизм, который должен быть урегулирован законодательно, — это возврат имущества только после того, как будут возвращены денежные средства в полном объеме. То есть чтобы был соблюден баланс прав и обязанностей каждой из сторон», — отмечает эксперт. При этом важно понимать: законопроект не отменяет оснований для оспаривания сделок и не устраняет все риски.

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Какие риски остаются даже после принятия поправок Несмотря на планируемые изменения, основания для оспаривания сделок в законе сохраняются. Поэтому покупатель по‑прежнему должен действовать максимально осмотрительно. «В любом случае покупатель должен при совершении сделок вести себя добросовестно: проводить максимально возможные проверки продавца, основания возникновения права собственности, обращаться к специалистам — юристам, риелторам, которые могут дать правовую оценку безопасности сделки», — подчеркнула Кульпина. Особенно важно собирать и хранить все подтверждающие документы: они помогут доказать добросовестность покупателя, если сделку попытаются оспорить.

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Типичные ошибки и как их избежать По мнению юриста, главная ошибка участников рынка — попытка провести сделку самостоятельно, без привлечения профессионалов. Сделки с недвижимостью и автомобилями — сложные и рискованные операции, где грамотная проверка и правильное оформление документов могут уберечь от серьезных проблем. «Ключевая ошибка покупателей и продавцов при совершении сделок с недвижимостью — это попытки провести эти сделки самостоятельно. Это настолько сложные и рискованные операции, которые требуют привлечения специалистов», — уверена Кульпина. Специалист поможет провести необходимые проверки, правильно оформить документы и минимизировать риски оспаривания сделки в будущем.

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