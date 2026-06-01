Юрист Кудряшова рекомендовала проверять право собственности при аренде дачи

Аренда дачных участков летом пользуется большим спросом, но чтобы избежать проблем после оплаты, арендаторам необходимо внимательно подходить к заключению договоров. В беседе с aif.ru юрист Екатерина Кудряшова (Лапина) подчеркнула важность проверки всех документов перед сделкой.

«Договор обязателен, в нем фиксируются срок, цена, состав имущества, порядок оплаты и возврата депозита. Обязательно проверить право собственности через выписку из ЕГРН и сопоставить данные с паспортом арендодателя», — процитировал KP.RU юриста.

Также важно учитывать, что если у дачи несколько собственников, то согласие должно быть получено от всех. Для сохранения доказательств оплаты рекомендуется использовать безналичный расчет.