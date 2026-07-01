Юрист Куделина отметила, что родители должны соблюдать границы при контроле за своими подростками

Юрист Татьяна Куделина разъяснила Life.ru , что родители должны соблюдать границы при контроле за своими подростками. С одной стороны, Семейный кодекс обязывает их заботиться о детях, но с другой — закон защищает право ребенка на тайну переписки и неприкосновенность частной жизни.

По словам юриста, родители используют современные средства контроля для обеспечения безопасности детей, что подростки могут воспринимать как посягательство на свою личную жизнь. Татьяна Куделина отметила, что, хотя Конвенция о правах ребенка и Конституция РФ гарантируют невмешательство в частную жизнь, Семейный кодекс все же обязывает родителей заботиться о детях.

Пленум ВС РФ относит к сбору сведений о частной жизни любые умышленные действия по получению информации — от наблюдения до аудио- и видеозаписи. Юрист подчеркнула, что статья 138 УК РФ защищает тайну любой переписки и телефонных переговоров, и доступ к этим данным без согласия субъекта является нарушением.

Установка приложений с записью звука или геолокации без ведома ребенка считается незаконным сбором сведений, а чтение переписки — нарушением тайны. Конституционный суд РФ указал, что использование программ родительского контроля для безопасности детей до 18 лет допустимо, но вмешательство должно быть соразмерным и минимально травматичным для психики ребенка.