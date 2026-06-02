Юрист Кубасова назвала часы, когда покос травы в Подмосковье запрещен

В Московской области прекратилась череда дождей, и коммунальщики вышли косить успевшую вырасти за весну траву. Однако городские жители этому не рады: надоедливый шум под окнами многим мешает. Юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова напомнила 360.ru, когда в Подмосковье разрешено косить траву.

Согласно местному законодательству, работать с газонокосилкой в Подмосковье можно в будни с 08:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 22:00. При этом запрещено шуметь в любой день с 13:00 до 15:00.

«Если работы проводятся в запрещенное время, лучше сразу зафиксировать это и обратиться в инстанции письменно. Претензия-письмо в УК — это уже официальный документ, который запускает механизм ответственности», — отметила эксперт.

О том, как правильно зафиксировать нарушение и куда с этим пойти — в материале 360.ru.