Шум под окнами: когда можно косить траву по закону и куда жаловаться
Летний сезон только начался, но уже слышен гул газонокосилок под окнами. Закон не запрещает стричь траву в городах, но строго ограничивает время, когда это можно делать, и уровень шума. Как поступить, если коммунальщики косят в тихий час, куда жаловаться и как наказать нарушителей, выяснил 360.ru.
Когда допускается покос травы в городах
Единого федерального закона о тишине в России не существует, поэтому каждый регион устанавливает часы тишины самостоятельно, рассказала 360.ru преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова.
«В Москве, согласно городскому закону, шумные работы — а газонокосилка и триммер, безусловно, к ним относятся, — в будние дни допускаются с 07:00 до 13:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 21:00; в выходные — с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 23:00», — объяснила юрист.
В Московской области действуют несколько иные правила: работать с газонокосилкой можно в будни с 08:00 до 20:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00. Также ежедневно запрещено шуметь с 13:00 до 15:00.
Жителям других регионов рекомендуют уточнять конкретные рамки в региональном законодательстве: как правило, запрет действует с 22:00–23:00 до 07:00–8:00, а также в воскресенье и праздничные дни.
Допустимый уровень шума при покосе травы
Согласно СанПиН 1.2.3685-21, на территориях жилой застройки допустимый уровень шума в дневное время составляет 55–70 децибелл. Между тем бензиновый триммер производит порядка 100–110 децибелл — в два раза громче допустимого.
«Даже электрические модели нередко превышают норматив. Иными словами, сам по себе факт использования шумного оборудования вблизи жилых домов считается нарушением санитарного законодательства», — отметила юрист.
Кому жаловаться на громкий покос травы под окнами
Перед тем как пожаловаться на нарушение, его следует зафиксировать законными методами.
«Самый доступный и эффективный инструмент — видеозапись на смартфон с четко видимыми датой, временем и адресом. Фотографии с геолокацией и временной меткой также принимаются как доказательства», — рассказала Кубасова.
Показания соседей-свидетелей существенно усилят позицию обратившегося. Если речь идет о систематических нарушениях, юрист порекомендовала вести журнал фиксации: дата, время, продолжительность работ — это значительно упростит подачу жалобы.
Далее следует написать обращение в управляющую компанию или ТСЖ: именно они несут ответственность за организацию работ на придомовой территории.
«Если реакции нет, можно писать жалобу участковому (нарушение закона о тишине) или в Роспотребнадзор (нарушение санитарных норм по уровню шума). Срок рассмотрения обращений в надзорных органах — 30 дней», — объяснила эксперт.
Наказание за громкий покос травы
Ответственность за нарушение тишины или превышение допустимого уровня шума носит административный характер.
«Например, в Москве штраф составит для физлиц до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до восьми тысяч, для организаций — до 80 тысяч рублей. Если же нарушение связано с ненадлежащим содержанием зеленых насаждений, юридическому лицу в столице грозит штраф до 300 тысяч рублей, согласно московскому КоАП», — отметила Кубасова.
Помимо штрафа, нарушителю вынесут предписание об устранении нарушений. Уголовная ответственность за подобные действия законом не предусмотрена.
Как защититься от шума покоса травы прямо сейчас
Если газонокосилка уже завелась под окнами, а сил ждать помощи нет, следует закрыть окна и балконную дверь — даже обычное стекло снижает шум на 15–20 децибел.
Следующий шаг — беруши, которые продаются в каждой аптеке. Их можно дополнить наушниками с активным шумоподавлением: такие модели создают встречную волну и эффективно гасят звук газонокосилки.
Не помогают наушники? Можно включить белый шум — запись дождя, водопада или работающего вентилятора. Это создаст фоновый звук, который перекроет уличный гул. Тем, кто работает из дома, можно включить инструментальную музыку или звуки природы.
Еще один способ уйти от надоедливого шума — отвлечься на любимое занятие. В этом случае мозгу станет легче игнорировать раздражитель.
Однако юрист Кубасова посоветовала все же жаловаться на нарушение сразу и не дожидаться, когда ситуация станет хронической.
«Если работы проводятся в запрещенное время, лучше сразу зафиксировать это и обратиться в инстанции письменно. Претензия-письмо в УК — это уже официальный документ, который запускает механизм ответственности», — отметила эксперт.
При повторных нарушениях она порекомендовала суммировать их, фиксировать и подавать жалобы в высшие инстанции: Роспотребнадзор или Жилинспекцию, что, как правило, значительно эффективнее устных обращений.