Юрист Крылова напомнила, что каждый родитель имеет право отказаться от дополнительных расходов в школе или детсаду

Сборы на подарки и мероприятия в образовательных учреждениях часто становятся причиной разногласий среди родителей. Юрист в сфере образования Елена Крылова объяснила сайту KP.RU , что праздничные мероприятия являются частью программы, но многое зависит от желаний родителей.

По словам специалиста, школа или детский сад организовывают утренник в рамках своих возможностей, и это бесплатно. Все, что выходит за рамки утренника, — украшение зала, шарики, подарки, фотограф — не входит в обязанности учреждения. Педагоги не вправе требовать денег на эти цели, но если инициатива исходит от родителей, то это допустимо при условии добровольного согласия.

Если родители хотят организовать дополнительные развлечения, такие как кафе, аниматоры или пикник, они могут сделать это за свой счет и пригласить только тех детей, за кого заплатят. Упрекать тех, кто отказался, нельзя, добавила Крылова.

Важно помнить, что каждый родитель имеет право отказаться от дополнительных расходов. Если большинство одобрило одно решение, а вы против, просто скажите об этом. Ваш ребенок может расстроиться, но вы имеете право выбрать, какие расходы приемлемы для вашей семьи.