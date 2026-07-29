Юрист Крохин назвал подачу нулевых показаний счетчиков воды защитой для дачников
Собственникам квартир, которые на длительное время уезжают летом на дачу, следует передавать нулевые показания счетчиков воды, чтобы избежать начислений по среднемесячному потреблению. Такой совет в беседе с 360.ru дал председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин.
По его словам, если показания приборов учета не передавать три месяца подряд, начисление платы за воду начнут производить исходя из среднемесячного потребления за предыдущие периоды.
«Можно отправлять в компанию нулевые показания — посредством телефона или электронной почты. Так абонент избежит переплат за просрочку», — сказал Крохин.
Эксперт отметил, что даже если собственник не передавал показания несколько месяцев, после предоставления актуальных данных управляющая организация обязана выполнить перерасчет.
«Даже если человек по каким-то причинам не подавал показания три месяца, ему начислят по старому, среднемесячному расходу. Когда он подаст актуальные данные, ему обязаны сделать перерасчет», — пояснил он.
Крохин также рекомендовал передавать показания через государственные сервисы и сохранять подтверждения отправки — скриншоты или фотографии экрана. По его словам, это поможет доказать своевременную передачу данных в случае возникновения споров с управляющей организацией. Подробнее о том, что изменится в подаче показаний счетчиков воды с 1 августа 2026 года, — в материале 360.ru.