Минстрой опроверг слухи об изменении правил передачи показаний воды: что нужно знать
Юрист Крохин: уехавшим на лето на дачу нужно передавать нулевые показания
На днях в ряде СМИ появилась информация, что 1 августа 2026 года изменится порядок передачи показаний приборов учета воды. Однако Минстрой РФ поторопился опровергнуть эту информацию: никаких изменений в этой сфере не произойдет. Когда нужно передавать показания, что такое повышающий коэффициент и почему сообщить показания через банковское приложение — плохая идея, напомнил 360.ru.
Когда абонент должен передавать показания счетчиков воды
В Минстрое России подчеркнули, что действующие правила относительно показаний водяных счетчиков не менялись более 10 лет. Согласно подпункту К1 пункта 33 постановления правительства № 354 от 6 мая 2011 года, абонент должен передать показания счетчиков воды не позднее 25-го числа каждого месяца.
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С 1 августа все же вступят в силу некоторые изменения. В частности, начиная с последнего летнего месяца пользователей услуг обяжут оплачивать квитанции ЖКХ за предыдущий месяц не позднее 15-го числа каждого следующего, а управляющие компании обязали присылать платежки до пятого числа следующего.
Какое наказание последует за просроченные показания
Если собственник квартиры не будет передавать показания счетчиков воды, то компания вправе рассчитывать стоимость его воды по установленному региональному нормативу с применением повышающего коэффициента.
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Повышающий коэффициент — это специальный множитель к нормативу потребления коммунальной услуги (в данном случае — воды), который увеличивает сумму в квитанции. Расчет по нему возможен в том случае, если человек не передает показания счетчиков, его прибор неисправен или если его вовсе нет, хотя наличие в конкретном многоквартирном доме подразумевается.
«Раньше он был 1,5, теперь будет три — для Москвы. То есть платить придется в три раза больше, чем человек потребляет. Эта штрафная санкция распространяется на те дома, где счетчики установить можно, но люди не ставят приборы сознательно. Предполагается, что они потребляют больше», — рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.
Часто собственники городских квартир уезжают на лето на дачу. Как быть им? Специально для таких людей существует особое правило.
«Если человек не сдавал показания счетчиков воды три месяца подряд, ему будут рассчитывать оплату воды исходя из среднемесячного потребления за предыдущие три месяца», — объяснил Крохин.
Кроме того, можно отправлять в компанию нулевые показания — посредством телефона или электронной почты. Так абонент избежит переплат за просрочку.
«Даже если человек по каким-то причинам не подавал показания три месяца, ему начислят по старому, среднемесячному расходу. Когда он подаст актуальные данные, ему обязаны сделать перерасчет. Тут никаких сложностей», — пояснил Крохин.
Могут ли абонента перевести на специальный тариф
Что делать, если обслуживающая компания все же стала рассчитывать стоимость воды с повышающим коэффициентом? Точно не паниковать.
«Дело в том, что абонента не могут перевести на какой-то специальный тариф. Он всегда имеет право оплачивать по счетчику. Оплата по повышенному коэффициенту возможна только тогда, когда он по каким-то причинам эти данные не сдает. Поэтому это не переход на какой-то тариф, а просто начисление при отсутствии данных. У них нет данных, поэтому они начисляют по среднему расходу. Как только человек подал данные, ему опять начисляют по счетчику», — объяснил Крохин.
Таким образом, сразу после актуализации данных управляющая организация обязана пересчитать прошлые начисления. Это означает, что человек в любом случае не переплатит, если он добросовестный пользователь.
Однако есть очень старые дома со старыми трубами, где установить прибор учета просто невозможно. В этом случае действует постановление правительства № 354, которое разрешает не устанавливать счетчики, и абоненту начисляют плату за воду по нормативу.
«Но это не массовые случаи, а дома, которые ожидают расселения, аварийные объекты, откуда люди должны скоро выехать. Трубы там в таком плачевном состоянии, что счетчик просто нельзя поставить, да и жить в этих объектах людям не очень приятно. Поэтому действует такая временная мера», — объяснил эксперт в сфере ЖКХ.
Как передать показания водяных счетчиков
Сегодня существует несколько способов передать показания приборов учета горячей и холодной воды:
- Через мобильное приложение или сайт ГИС ЖКХ;
- Через мобильное приложение городской службы. Например, в Москве это приложение «Моя Москва» или mos.ru, в Московской области — «МосОблЕИРЦ Онлайн» или сайт МосОблЕИРЦ, в Санкт-Петербурге — «ЕИРЦ СПб»;
- Лично в МФЦ;
- По телефону горячей линии: в Москве это +7(495) 539-25-25 или +7(800) 234-93-90, в Подмосковье — +7(499)444-01-00, в Санкт-Петербурге — +7(812)679-22-22. В большинстве случаев абонента встретит меню, где следует дать команду «передать показания», а далее робот примет их, записывая продиктованные ему цифры;
- Через мобильное приложение «Госуслуги Дом».
С осторожностью следует относиться к передаче показаний через банковские приложения.
«Все электронные передачи иногда слетают. Поэтому с юридической точки зрения необходимо иметь бумажные подтверждения, что абонент вовремя передал сведения о приборе. И для этого нужно проверять свои квитанции», — отметил эксперт.
Доказательством правоты может стать фотография экрана с компьютера, через который передают показания, а также скриншот телефона. По этой причине Крохин посоветовал передавать данные через государственные сервисы, но даже после этого сохранять копии проделанных операций, чтобы в случае неправильного начисления компания могла сделать перерасчет.
Что будет, если расход воды резко увеличился или, наоборот, упал до нуля?
Если потребление абонента упало до нуля или, наоборот, резко выросло, то обслуживающая компания будет вправе направить в квартиру сотрудника, который проверит исправность и наличие прибора учета.
«Если вдруг возникнут сомнения в достоверности переданных данных, например, компания подумает, что собственник подкручивает показания магнитиком, управляющая организация имеет право проверить приборы учета и их работу. По результатам проверки будут приниматься какие-то решения. Но у нас в стране не такие большие платежи за воду по сравнению с другими странами, поэтому немногие подкручивают», — отметил Крохин.