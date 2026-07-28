Минстрой опроверг слухи об изменении правил передачи показаний воды: что нужно знать

На днях в ряде СМИ появилась информация, что 1 августа 2026 года изменится порядок передачи показаний приборов учета воды. Однако Минстрой РФ поторопился опровергнуть эту информацию: никаких изменений в этой сфере не произойдет. Когда нужно передавать показания, что такое повышающий коэффициент и почему сообщить показания через банковское приложение — плохая идея, напомнил 360.ru.

В Минстрое России подчеркнули, что действующие правила относительно показаний водяных счетчиков не менялись более 10 лет. Согласно подпункту К1 пункта 33 постановления правительства № 354 от 6 мая 2011 года, абонент должен передать показания счетчиков воды не позднее 25-го числа каждого месяца.

С 1 августа все же вступят в силу некоторые изменения. В частности, начиная с последнего летнего месяца пользователей услуг обяжут оплачивать квитанции ЖКХ за предыдущий месяц не позднее 15-го числа каждого следующего, а управляющие компании обязали присылать платежки до пятого числа следующего.

Если собственник квартиры не будет передавать показания счетчиков воды, то компания вправе рассчитывать стоимость его воды по установленному региональному нормативу с применением повышающего коэффициента.

Повышающий коэффициент — это специальный множитель к нормативу потребления коммунальной услуги (в данном случае — воды), который увеличивает сумму в квитанции. Расчет по нему возможен в том случае, если человек не передает показания счетчиков, его прибор неисправен или если его вовсе нет, хотя наличие в конкретном многоквартирном доме подразумевается.

«Раньше он был 1,5, теперь будет три — для Москвы. То есть платить придется в три раза больше, чем человек потребляет. Эта штрафная санкция распространяется на те дома, где счетчики установить можно, но люди не ставят приборы сознательно. Предполагается, что они потребляют больше», — рассказал 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист и специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

Часто собственники городских квартир уезжают на лето на дачу. Как быть им? Специально для таких людей существует особое правило.

«Если человек не сдавал показания счетчиков воды три месяца подряд, ему будут рассчитывать оплату воды исходя из среднемесячного потребления за предыдущие три месяца», — объяснил Крохин.

Кроме того, можно отправлять в компанию нулевые показания — посредством телефона или электронной почты. Так абонент избежит переплат за просрочку.

«Даже если человек по каким-то причинам не подавал показания три месяца, ему начислят по старому, среднемесячному расходу. Когда он подаст актуальные данные, ему обязаны сделать перерасчет. Тут никаких сложностей», — пояснил Крохин.

Могут ли абонента перевести на специальный тариф

Что делать, если обслуживающая компания все же стала рассчитывать стоимость воды с повышающим коэффициентом? Точно не паниковать.

«Дело в том, что абонента не могут перевести на какой-то специальный тариф. Он всегда имеет право оплачивать по счетчику. Оплата по повышенному коэффициенту возможна только тогда, когда он по каким-то причинам эти данные не сдает. Поэтому это не переход на какой-то тариф, а просто начисление при отсутствии данных. У них нет данных, поэтому они начисляют по среднему расходу. Как только человек подал данные, ему опять начисляют по счетчику», — объяснил Крохин.