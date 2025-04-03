Юрист Красовская: за работу в праздники предусмотрена двойная оплата или дополнительный выходной

В России май ассоциируется с двумя государственными праздниками: 1 мая — Праздник Весны и Труда, 9 мая — День Победы. Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская в разговоре с Life объяснила нюансы оплаты труда в эти дни, подчеркнув, что статья 112 Трудового кодекса определяет их как официальные выходные.

Специалист отметила, что работники могут выбрать либо двойную оплату, либо стандартную ставку с дополнительным выходным. Сдельщики получат не менее чем двойную оплату за свой труд, а сотрудники на окладе — не менее двойной дневной или часовой ставки.

Те, кто работает по сменам, также получат двойную зарплату. Если сотрудник работал только часть смены, повышенная оплата рассчитывается исходя из фактически отработанных часов, сообщил сайт «ФедералПресс».

Некоторые категории работников имеют ограничения в выборе компенсации. Сотрудники, работающие по срочному договору до двух месяцев, могут получить только повышенную оплату без возможности взять дополнительный выходной, подчеркнула Красовская.