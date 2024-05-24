Юрист Красовская: с 1 июня прибавку к пенсии получат пожилые люди, достигшие 80-летнего возраста

С 1 июня вступают в силу новые правила по социальным выплатам. Так, в целом по стране получат прибавку к пенсии те пожилые люди, которые достигнут 80-летнего возраста, сообщила юрист Оксана Красовская в беседе с Life.

По словам специалиста, эта категория граждан получит повышение фиксированной выплаты на 100%, то есть их пенсия увеличится на 8 134,88 рубля. Столько же получат инвалиды первой группы при достижении 80 лет.

Кроме того, нововведения коснутся льгот на проезд. Например, в Краснодарском крае воспользоваться этой мерой поддержки смогут пенсионеры и предпенсионеры, отметила Красовская.