Юрист Красовская отметила, что часть пенсии придется вернуть государству при переплате

Ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская напомнила, что в некоторых ситуациях российские пенсионеры должны вернуть часть полученных выплат государству. Основной причиной для этого является переплата, сообщил сайт kp.ru.

Как отметила эксперт, если пенсионер получает доплату на ребенка-иждивенца, он обязан сообщить в Социальный фонд России (СФР), когда ребенок трудоустроится, будет отчислен из образовательного учреждения или перейдет на заочное обучение. В таких случаях доплата прекращается.

«Если не сообщит, то СФР может узнать об этом позже и вправе требовать возврата переплаты, в том числе через суд», — предупредила Красовская.

Пенсионерам, которые получают фиксированные выплаты к страховой пенсии за проживание в районах Крайнего Севера, необходимо своевременно сообщать об изменении места жительства. Это поможет избежать возврата излишне начисленных средств за районный коэффициент. Правило также распространяется на ряд других региональных доплат, добавила специалист.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте