Юрист Красовская отметила, что часть пенсии придется вернуть государству при переплате

Ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская напомнила, что в некоторых ситуациях российские пенсионеры должны вернуть часть полученных выплат государству. Основной причиной для этого является переплата, сообщил сайт kp.ru .

Как отметила эксперт, если пенсионер получает доплату на ребенка-иждивенца, он обязан сообщить в Социальный фонд России (СФР), когда ребенок трудоустроится, будет отчислен из образовательного учреждения или перейдет на заочное обучение. В таких случаях доплата прекращается.

«Если не сообщит, то СФР может узнать об этом позже и вправе требовать возврата переплаты, в том числе через суд», — предупредила Красовская.

Пенсионерам, которые получают фиксированные выплаты к страховой пенсии за проживание в районах Крайнего Севера, необходимо своевременно сообщать об изменении места жительства. Это поможет избежать возврата излишне начисленных средств за районный коэффициент. Правило также распространяется на ряд других региональных доплат, добавила специалист.