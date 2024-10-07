Юрист Красовская: московские ветераны ВОВ получат в ноябре по 40 тысяч рублей

Юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала о социальных выплатах, которые ожидают россиян в этом году. Так, в ноябре на прибавку могут рассчитывать московские ветераны ВОВ, сообщила эксперт в беседе с Life.
По ее словам, данную меру поддержки приурочили к празднованию 83-й годовщины начала контрнаступления советских солдат против немецко-фашистских войск в битве под столицей.
Размер выплаты составит 40 тысяч рублей. Она положена гражданам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с законом, а также тем, кто имеет право на материальную помощь по нескольким основаниям, пояснила юрист.
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