Юрист Ковалева рассказала, что лишь некоторые категории граждан могут быть привлечены к работе в праздничные дни | 360°

Общество 25 апреля 2024, 12:08 Юрист Ковалева рассказала, что лишь некоторые категории граждан могут быть привлечены к работе в праздничные дни

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Доктор юридических наук Наталия Ковалева в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что лишь определенная категория граждан может быть привлечена к работе на майские праздники.

Чтобы привлечь сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, необходимо распоряжение руководителя и письменное согласие самого работника. Это не касается граждан, которые работают в сфере медиа, транспорта и других, написало ИА НСН.

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Рабочий день в период праздников и выходных оплачивается либо в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха, добавила юрист.